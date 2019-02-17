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Yaramazlara biraz batar!

Polis ‘Sarı Yelekliler’ eyleminde gönüllü sağlık görevlilerini darp etti

Fransa’da polisin ‘Sarı Yelekli‘ eylemcilere sert müdahalede bulunduğu görüntüler tartışma konusu oldu.

Fotoğraf: DHA

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammın protesto edilmesi için başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi çeşitli ülkelere yayılarak büyüyen ‘Sarı Yelekliler‘ eylemleri 14’üncü haftasında devam ediyor. Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybederken 2 bini aşkın eylemci yaralanmış, 6 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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Paris ve Lyon’daki gösterilerde polis müdahalesi sürerken, Twitter’da paylaşılan görüntülerde polisin eylemciler üzerindeki sert müdahalesi tepki gördü.

Söz konusu görüntülerde polisin aralarında gösterilerde yaralananlara destek olmak için eylemlere katılan sağlık görevlilerin de bulunduğu birkaç kişiyi sert bir şekilde darp ettiği görüldü.

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Yetkililer, Fransa’nın kuzeyinde yer alan Rouen kentindeki eylemler sırasında ise bir kişinin arabayla göstericilerin arasında girmesinin ardından dört kişinin yaralandığını duyurdu.

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