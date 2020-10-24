Polis, Rochester saldırısıyla ilgili bilgi paylaşana 10 bin dolara kadar ödül verecek

ABD’nin Rochester kentinde, polis, geçen ay iki kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili bilgi paylaşana 10 bin dolara (79 bin 650 lira) kadar ödül verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: www.wsls.com

19 Eylül’deki saldırıda, silahlı üç veya dört kişi, bir partiye katılan gençlere 40 elden fazla ateş etmiş, 19 yaşındaki Jaquayla Young ve Jarvis Alexander hayatını kaybetmişti.

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Olay yerine gittiklerinde 100’den fazla kişinin koşarak kaçtığını gördüklerini açıklayan polis, saldırganların izine ulaşamadıklarını, kimsenin tutuklanmadığını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Rochester Polisi’nden Frank Umbrin şunları söyledi: “Görgü şahitlerinin bir kısmı ve yaralananlarla konuştuk ama daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi sahibi insanların bizimle işbirliği yapmasına ihtiyacımız var. Partide 200’ü aşkın kişi vardı. Bilgi sahibi olan mutlaka vardır.”

Umbrino, saldırıyı kimlerin düzenlediğine dair bilgi verenlere para ödülü verileceğini, rakamın 10 bin dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

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Basın toplantısına katılan ölen gençlerin aileleri de bilgi sahibi olanların cesaret edip polise gitmelerini, suçluların yargılanmasını sağlamalarını istedi.