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Polis raporu: Eski Konyaspor başkanının telefonunda ‘ByLock’ yok

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Polis, eski Konyaspor başkanı Ahmet Şan’ın kullandığı telefonda ‘ByLock’ programı bulunmadığını raporladı.

Fotoğraf: DHA

Şan, ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında ifadesi alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra 22 Ağustos’ta Konyaspor başkanlığından istifa etmişti.

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Dava açılan Şan hakkındaki iddianamede, başkanın kullandığı, sonu ‘6002’yle biten telefon hattında ‘ByLock’ görüşmesine rastlanmadığı ancak programa giriş yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

‘Telefonda program yok’

DHA’nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Şan’ın telefonunda ‘ByLock’ incelemesi yaptı.

Polis, telefonda ‘ByLock’a ait veriye rastlamadı. İnceleme raporunda, cihazda, ezan vakti ve kıble pusulasıyla bazı ulusal gazete ve haber internet sitelerinin isimleriyle birlikte uygulamalarının yüklü olduğu belirtildi.

Şan, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmak örgüt üyeliğine delil sayılıyor. Bu yönde verilen hükümler var.

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Darbe girişimi | ‘ByLock’tan ifadesi alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

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