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Yaramazlara biraz batar!

Polis operasyonu sonrası: Adnan Oktar hakkında 45 kişi daha şikayetçi

 

Adnan Oktar ve grubuna yapılan polis operasyonundan sonra 45 kişinin daha şikayetçi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Oktar’ın da gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 186’ya ulaştı. Soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı var.

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DHA’nın haberine göre polis operasyonu sonrası iki kız çocuğu aileleriyle emniyete giderek cinsel taciz iddiasıyla gruptan şikayetçi oldu. Cinsel taciz uğradığı belirlenen kız çocuğu sayısı 17’ye yükseldi.

Yine ülke genelinde 45 kişi daha polis operasyonu sonrası şikayetçi oldu.

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Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve Avusturya’da bulunan bazı kişiler de büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurarak Oktar’dan şikayetçi oldu.

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