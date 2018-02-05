Polis operasyonu: Ataşehir’de internet kafedeki üç öğrenci öğretmenlerine teslim edildi

Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi sıkı denetimle başladı. Polis internet kafeleri de aradı.
İstanbul polisi bugün 150 noktada 2 bin personelle denetim yaparak şüpheli araçları durdurdu, GBT taraması yapıldı.
Mobil Okul Timleri (MOT) de okul servislerini kontrol ederek evraklarını inceledi.
Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, okulun yakınındaki bir internet kafeye girdi.
Yaşları tutmadığı halde internet kafeye giren üç çocuk polisler tarafından okul yetkililerine teslim edildi.