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Yaramazlara biraz batar!

Polis operasyona tepki gösteren Cumartesi Anneleri’ne müdahale etti

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemde operasyona tepki gösterdiği, polisin de müdahale ettiği belirtildi.

Evrensel’in haberine göre, Cumartesi Anneleri 759’uncu hafta eylemleri için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul şube binası önünde toplandı.

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Basın açıklamasını okumayan başlayan İHD Şube Başkanı Gülseren Yoleri’nin, Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı askeri operasyona tepki göstermesinin ardından polisin biber gazı ve coplarla müdahalede bulunduğu kaydedildi.

İnsanları önce İHD binasına sokmaya çalışan polisin kapalı alana biber gazı sıktığı belirtildi.

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