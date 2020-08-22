Polis olduğunu iddia ederek çakarlı arabasıyla önünü kestiği aracın sürücüsünü bıçakladı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy’de polis olduğunu iddia eden çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladı.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Hadımköy’de yaşanan olayda, iddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras’ın önünü kesti.

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M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Aras, cep telefonuyla yaşananları kaydetmeye başladı. Aras’ın görüntü çektiği sırada M.E.U.’nun küfrettiği ve tehditler savurduğu duyuldu.

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken, Aras’ın beş yerinden bıçakladığı öğrenildi. Aras hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

28 yaşındaki Aras, yaşanan olayı hastanede odasında şöyle anlattı: “Arkamda siyah lüks bir araç, çakarlarını yakmış sirenlerini öttürüyordu. Benim arabamın boyu 7 metre, her korna basana nasıl yol vereyim? Selektör yaptı, siren çaldı. Ben hızımı artırdım, sağda uygun bir boşluk buldum. Bakan falandır diye yol vereyim dedim. İleride yavaşlamaya başladı, ‘Sana bir saattir korna, siren çalıyorum, anons geçiyorum. Bana niye yol vermiyorsun?‘ dedi. Ben de, ‘Sen kimsin bana bağırıyorsun?’ dedim. ‘Ben polisim’ dedi. Hızımız 20 kilometre, camdan konuşuyoruz. Ben de ‘Türkiye’de polis böyle küfretmez, sen ne ayaksın?’ dedim. ‘Ben sana ne ayak olduğumu göstereceğim’ dedi ve önümü komple kapattı. Ne sağdan, ne soldan kaçış şansı bırakmadı. Arabadan indi, kollarını sallayarak üstüme geldi. ‘Ehliyetini ver’ deyince, ‘Sen de kimliğini göster’ dedim.“

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‘Önce silahını gösterdi

Aras, olayın devamını şu sözlerle anlattı: “Beni kolumdan tuttu dışarıya çekmeye çalıştı. Penyesini iki eliyle kaldırdı, sağ tarafında bir silah. Polislerin kullandığı silah. Onu görünce ‘Gerçekten polis mi’ dedim kendi kendime. Sonra ben şüphelendim olaydan, video çekmeye başladım. Soldan inemedim, sağ taraftan indim arabasını çekmek için. Sonra arabama doğru giderken, ensemden sanki şimşek çaktı gibi oldu, gözlerim karardı ve yere düştüm. Üstüme çıktı, beni bıçaklamaya başladı. ‘Yapma, benim çoluk çocuğum‘ var dedim. Ayırmaya gelenlere de bıçak salladı.”