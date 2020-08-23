Polis müdahalesiyle gözaltına alınan kadının adresi paylaşıldı; Yurtiçi Kargo ‘Araştırıyoruz’ dedi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde maske takmadığı gerekçesiyle polisin sert müdahaleyle gözaltına aldığı R.B.’nin adres bilgisinin Yurtiçi Kargo çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından paylaşıldı. Firmadan “Konunun şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” diye açıklama yapıldı.

R.B.’nin iki polis tarafından sert müdahaleyle gözaltına alındığı anların videosu sosyal medyada paylaşılmış, iki polise tepki yağmıştı.

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Ardından polisler soruşturma kapsamında önce görevden uzaklaştırılmış, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla göreve iade edilmişti.

Olayın ardından, Yurtiçi Kargo çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi, R.B.’nin adres bilgilerini sosyal medyada paylaşmış, kadının özür dilemesini istemişti. Konu #YurticiKargoCevapVer etiketiyle gündeme taşınmıştı.

Yurtiçi Kargo da bugün sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

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Açıklamada, çalışanların sistem üzerinden müşterilerin bilgilerine erişemediğini ve sadece dağıtım sırasında adres bilgilerinin ilgili personele gösterildiği belirtildi.

Açıklama şöyle: