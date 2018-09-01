Polis meydana yaklaştırmadı: Cumartesi Anneleri’nin eylemine yine izin yok

Zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Taksim’de toplanmak isteyen Cumartesi Anneleri’ne izin verilmedi. Galatasaray Meydanı polis ablukasına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos’ta 700’üncü hafta eylemine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla izin verilmemiş, polis sert müdahalede bulunmuştu. Hükümet bundan böyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemine izin verilmeyeceğini açıklarken Cumartesi Anneleri meydana gideceklerini bildirmişti.

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Polis ablukası

Taksim’e bugün sabah saatlerinden itibaren çok sayıda otobüsle çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yine İstiklal Caddesi’nde TOMA’lar hazır bekletildi.

Galatasaray Meydanı’na çıkan yollar polis barikatlarıyla kapatıldı. Galatasaray Lisesi’nin önünde polislerin beklediği görüldü.

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Meydana giderek eylem yapmak isteyen yurttaşlar da bölgeye yakın bir mesafede olan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin önünde toplandı.

Ayrıca meydanın yakınında olan ve geçen müdahalede eylemcilerin sığındığı Hazzopulo Pasajı da kepenkleri indirilerek kapatıldı.

Meydanda engel

Grup öğlene doğru karanfiller ve kayıpların fotoğraflarıyla meydana doğru yürüdü. Polisin bir süre sonra engel olduğu grup oturma eylemine başladı.

CHP’li milletvekilleri polisle görüştü ancak yine izin çıkmadı. Grup bunun üzerine Büyük Parmakkapı sokağının çıkışında oturma eylemine başladı.

Polisin “Dağılın” anonsu eşliğinde açıklama okundu. Grup daha sonra İHD şubesinin önüne döndü.