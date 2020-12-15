Polis merkezindeki hırsızlığın şüphelisi karakol amiri çıktı

İstanbul’da görev yapan bir karakol amiri, görevli olduğu polis merkezinin adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddeleri çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

DHA’nın haberine göre 1 Aralık’ta, Adliaemanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğunu tespit eden polis memurları, durumu karakol amirine bildirdi.

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Karakol amiri komiser S.P.’nin polis memurlarına, “Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın” demesi üzerine, bu durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerini izleyen polis memurları, para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser S.P., olduğunu, dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını aldığını tespit etti.

S.P., durumun ilçe emniyet müdürüne bildirilmesinin ardından gözaltına alındı.

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‘Bende kleptomani var’ demiş

İlçe Emniyet Müdürü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne teslim edilen S.P.’nin ifadesinde, “Bende kleptomani (çalma hastalığı) var” dediği öğrenildi.

S.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.