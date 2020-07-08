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Yaramazlara biraz batar!

Polis memuru, trafikte telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin talimatıyla trafikte telefonla konuşan bir polis memuruna cezai işlem uygulandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Denizci’nin içinde bulunduğu makam aracı, Cumhuriyet Caddesi’nden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine doğru seyir halindeyken sol şeritte ilerleyen resmi bir polis aracını geçmek istedi.

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Makam şoförü tarafından selektörle uyarı yapılmasına rağmen polis aracının telefonla konuşan sürücüsü uyarıları fark etmedi.

Telefonla konuşan polis memuruna Denizci’nin talimatıyla ‘trafikte cep telefonuyla konuştuğu’ gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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