Polis memuru, trafikte telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız” dedi.