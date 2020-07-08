Polis memuru, trafikte telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin talimatıyla trafikte telefonla konuşan bir polis memuruna cezai işlem uygulandı.
AA’nın haberine göre Denizci’nin içinde bulunduğu makam aracı, Cumhuriyet Caddesi’nden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine doğru seyir halindeyken sol şeritte ilerleyen resmi bir polis aracını geçmek istedi.
Makam şoförü tarafından selektörle uyarı yapılmasına rağmen polis aracının telefonla konuşan sürücüsü uyarıları fark etmedi.
Telefonla konuşan polis memuruna Denizci’nin talimatıyla ‘trafikte cep telefonuyla konuştuğu’ gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.