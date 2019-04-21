Polis mahpus ailelerini yine darp etti

Cezaevlerinde açlık grevi yapan yakınlarına destek vermek için 9 Nisan’dan beri Gebze Cezaevi’nin önünde nöbet tutmak isteyen ailelere, polis yine şiddet uygulayarak müdahale etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Polis dün de ailelere müdahale etmiş ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, ailelere HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir eşlik etti.

Cezaevine doğru yürüyen ailelerin önü polis tarafından kesildi. Polisin “Valiliğin kararı var, bu alanda eylem yapamazsınız. Yasak” sözlerine aileler, “Biz bu konuda ısrarcıyız, eylemimizi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızın yaşam hakkını savunuyoruz” diye karşılık verdi.

HDP’li İmir fenalık geçirdi, aileler darp edilip gözaltına alındı

Bir süre devam eden tartışmanın ardından yürümek isteyen anneleri ablukaya alan polisler, HDP Gebze İlçe Eşbaşkanı Damla Bağcı ile yönetici Oktay Erol’u gözaltına aldı.

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Polisler HDP’li İmir’i de gözaltına almak istedi.



Gözaltıların yapılması üzerine polis ablukasında bulunan aileler oturma eylemi yaptı.

Bir süre daha eylemlerine devam eden aileleri polisler darp edip gözaltına aldı.



Müdahale sırasında HDP’li İmir fenalık geçirerek yere düştü. Hastaneye kaldırılan İmir’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.