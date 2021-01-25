Polis, kumar oynanan kafenin kapısı açılmayınca iş makinesi yardımıyla pencereden içeri girdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede kumar oynayan 27 kişiye para cezası verildi. Polis, kapı açılmayınca iş makinesi kullanarak içeri girdi.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yafes Mahallesi’ndeki kafede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kepenkleri kapalı olan ve içeriden ses gelen kafenin kapısının açılmasını istedi.
Kapının açılmaması üzerine iş makinesi yardımıyla pencereden içeri giren ekipler, kimlik kontrolü sırasında derin dondurucuda saklandığı tespit edilen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
İşyeri sahibi ile dondurucuda saklanan kişinin de aralarında olduğu 27 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza uygulandı.