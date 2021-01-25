Polis, kumar oynanan kafenin kapısı açılmayınca iş makinesi yardımıyla pencereden içeri girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı raporlarına göre Türkiye’de 198 noktada sıcaklık ekstrem değere ulaştı. Eylül, ekstrem sıcaklığın en çok yaşandığı ay oldu. Sonbahar ve son üç aylık su-tarım yılı yağışları ise ülke genelinde normale göre ortalama yüzde 48 düşüş gösterdi.