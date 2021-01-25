Diken

Yaramazlara biraz batar!

Polis, kumar oynanan kafenin kapısı açılmayınca iş makinesi yardımıyla pencereden içeri girdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede kumar oynayan 27 kişiye para cezası verildi. Polis, kapı açılmayınca iş makinesi kullanarak içeri girdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yafes Mahallesi’ndeki kafede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Reklam

Ekipler, kepenkleri kapalı olan ve içeriden ses gelen kafenin kapısının açılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Kapının açılmaması üzerine iş makinesi yardımıyla pencereden içeri giren ekipler, kimlik kontrolü sırasında derin dondurucuda saklandığı tespit edilen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

İşyeri sahibi ile dondurucuda saklanan kişinin de aralarında olduğu 27 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza uygulandı.

Reklam

SON HABERLER

Meteoroloji raporu: 2020’de, sıcaklık 198 noktada ekstrem değerlere ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı raporlarına göre Türkiye’de 198 noktada sıcaklık ekstrem değere ulaştı. Eylül, ekstrem sıcaklığın en çok yaşandığı ay oldu. Sonbahar ve son üç aylık su-tarım yılı yağışları ise ülke genelinde normale göre ortalama yüzde 48 düşüş gösterdi.