Polis, kaza yapıp kaçan sürücünün izini altı yaşındaki çocukların çizdiği resimlerle sürüyor

Almanya’nın Hamm kentinde polis, yolda bariyere çarpıp kaçan sürücünün izini kazaya tanık olan altı yaşındaki dört çocuğun çizdiği resimlerle sürüyor.

Fotoğraflar: Polizei Hamm

Polis, resimlerin, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın parçası olduğunu, sürücünün kamu malına zarar verdiğini ancak aldırmadan yola devam ettiğini açıkladı.

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Luisa, Romy, Celina ve Luis adlı çocuklar karşıdan karşıya geçmek için beklerken kazayı gördü. ‘Kısa, sarı saçlı bir kadının sürücü koltuğunda olduğunu’ anlatan çocuklar durumu öğretmenlerine bildirdi. Onlardan resim çizmelerini isteyen öğretmen de polise.

Polis teşkilatı, Facebook hesabından çizimlerin ikisini paylaşarak daha ayrıntılı bilgisi olanlara çağrı yaptı. Ayrıca, “Büyükler bu sorumluluk bilinci gelişmiş çocukları örnek almalı” paylaşımını yaparak ‘süper çocuklar’ diye nitelediği dörtlüyü övdü.