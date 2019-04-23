Polis istihbaratının eski başkanı Uzun gözaltına alındı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, bu sabah evine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Uzun’un, “Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım” suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
2003-2006 arasında istihbarat daire başkanlığı yapan Sabri Uzun, meslek hayatı boyunca Fethullahçı polislerle yaşadığı çatışmalarla tanınıyor.