Polis havalandırmadan girdi: Oyun oynanan internet kafedeki 21 kişiye ceza kesildi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında internet kafede oyun oynayan 20 kişi ve işyeri sahibine, toplam 69 bin 300 TL ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Yeşil Cami Caddesi’nde bulunan ve virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Reklam

Ekipler, içeridekilerin kaçma ihtimaline karşı kafenin arkasındaki Su Deposu Caddesi’nde bulunan havalandırma pencerelerinde önlem aldı.

Polis, kapıyı kimsenin açmaması üzerine ekipler havalandırma penceresinden içeri girdi. İçeride 21 kişi vardı.

Bir anda polis ekiplerini karşısında görünce paniğe kapılan beş genç ön kapıdan kaçmayı denedi. Ancak ön kapıda da polis bekliyordu. Gençler kovalamaca sonucunda yakalandı.