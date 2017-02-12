‘Polis gelmese linç edilebilirdik’: Konya’da Antalyasporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırı

Süper Lig’in 20’nci haftasında dokuz kişi kaldığı maçta Konyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor’un yöneticileri, karşılaşma bitiminde bir grup taraftarın saldırısına uğradı.
DHA’ya konuşan Antalyasporlu yönetici Salih Peker, “Maç bitiminin ardından başkan Antalyaspor taraftarını, takımı alkışladı. Bu sırada Konya taraftarı küfretti, bulunduğumuz locaya yandan saldırı oldu. Yöneticilerimize yumruk atıldı” dedi.
‘Linç edilebilirdik’
Saldırganların özel güvenlik ve polisin müdahalesiyle dağıtıldığını belirten Peker, “Onlar gelmeseydi linç edilirdik. Olayların yaşandığı locada yöneticilerimizin 7-8 yaşındaki çocukları da vardı” diye konuştu.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de, “Saldırıya uğramamız skandal bir durum. Takımımızın taraftarı taşlandı. Türk futbolunu kurtarmak istiyorsak bunlardan kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı.
İki kırmızı çıktı, ‘Panenka’ penaltısı kaçtı: Antalyaspor dokuz kişi kaldığı maçta Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı