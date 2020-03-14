Polis, gaspçıyı yakalamak için 150 saatlik kamera görüntüsü inceledi

Malatya’da, bedensel engelli M.T.’ye bıçak çekerek 950 lirasını gasp eden B.G. (17), polis tarafından, 150 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakalandı.
6 Mart’ta, Göztepe Mahallesi’nde, M.T.’nin yanına giden kimliği belirsiz bir kişi tehdit ederek 950 lirayı aldı ve olay yerinden kaçtı. Polis, M.T.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.
Çevredeki 35 güvenlik kamerasına ait toplam 150 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüphelinin B.G. olduğunu belirledi. Tespit edilen adreste yakalanan B.G., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.