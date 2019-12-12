Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı

Edirne’de polis, çeşitli suçlardan beş yıl altı ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yaşar Deviren’i, kadın ismiyle sahte Instagram hesabı açıp iletişime geçerek buluşma noktasına çağırıp yakaladı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, Deviren’in hem Edirne’de, hem de Tekirdağ’da kaldığını tespit etti. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli, belirlenen her iki adreste de bulunamadı.

Reklam

Polis, Deviren’in Instagram hesabı açtığını tespit edince kadın adıyla sahte Instagram hesabı oluşturdu. Bu hesaptan arkadaş olup konuşmaya başlayan polis, bir süre sonra buluşmak için Deviren’i Edirne’de bir alışveriş merkezine çağırdı.

Tekirdağ’dan aracıyla internetten konuştuğu, kadın sandığı kişiyle buluşmak için kente gelen adam, aracının önünü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan Deviren’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.