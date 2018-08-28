Polis düğün salonu bastı: Zorla evlendirilmek istenen çocuk kurtarıldı

Ankara’da bir düğün salonuna yapılan baskında, zorlan evlendirilmek istenen 14 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı.
AA’nın haberine göre Altındağ ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Y.Ç. adlı kız çocuğu, 155 polis imdat hattını arayarak zorlan evlendirileceğini söyledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karapürçek mahallesindeki düğün salonuna baskın yaptı.
Polis, çocuğu zorla evlendirmekle suçlanan anne ve baba ile 23 yaşındaki damat T.Ç.’yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çocuk, sosyal hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildi.