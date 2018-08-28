Polis düğün salonu bastı: Zorla evlendirilmek istenen çocuk kurtarıldı

Litvanya’da mevkidaşı Linas Linkevicius ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından ABD ile yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Kovboy filminde olduğu gibi ‘Ben istediğimi yaparım’ derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur” dedi.