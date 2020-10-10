Diken

Yaramazlara biraz batar!

Polis ‘corona parti’sini bastı: 239 bin lira ceza kesildi

Bursa’da ‘alkollü restoran ruhsatı’ olmasına rağmen gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis baskın düzenledi. Müzik eşliğinde dip dibe dans edilip, corona önlemlerinin hiçe sayıldığı mekandaki 75 kişi ile işletme sahibine toplam 239 bin 400 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi’nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.

Reklam

Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan’ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü. 

DJ eşliğinde eğlenen kalabalık, polisi görünce büyük şok yaşadı. İşletme sahibi ile 75 müşteriye, ‘corona’ tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan, toplam 239 bin 400 lira ceza uygulandı.

Reklam

Bazı müşterilerin ceza kesilmemesi için direndiği mekan ile ilgili olarak, kapalı alanda sigara içildiği ve ruhsata uygun faaliyet göstermediği için yasal işlem de başlatıldı.

SON HABERLER

Doktor: Bir hastama eşinin selamını iletemeden hayatını kaybetti

Muş Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yapan iç hastalıkları uzmanı Dr. Süleyman Polater’in salgın sürecinde içine en çok dert olan şey, eşiyle aynı anda tedavi gören ve kocasına selam iletmesini söyleyen bir hastasının dileğini yerine getirememiş olması.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...