Polis çiftlikten çalınan koyunları, dışkılarını takip ederek 10 kilometre uzakta buldu

Mersin’de polis ekipleri, hayvan çiftliğinden çalınan koyunları dışkılarını takip ederek yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ahırda buldu.

Fotoğraf: DHA

Hırsızlık büro amirliği, Toroslar ilçesine bağlı Çopurlu Mahallesi Çiviçukur mevkisinde bir hayvan çiftliğinden 100 koyunun çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti.

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Bölgede araştırma yapan ekipler, koyunların dışkılarını takip ederek merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi Değirmençay mevkisinde bir ahırda 97’sini buldu.

Olayla ilgili F.A. ve A.A. gözaltına alınırken üç koyuna ulaşılamadı.