Polis çevirmesinden ‘kaçınca’ vurulan 16 yaşındaki liseli hayatını kaybetti

Gaziantep’te yılbaşı gecesi polis kontrol noktasından kaçınca ateş açılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan, 31 Aralık 2017 gecesi Milli Egemenlik Bulvarı’ndaki polisleri görünce paniğe kapıldı. Ehliyeti olmayan liseli, aracıyla geri giderek uzaklaşmak istedi.

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Polis H.B.’nin bu sırada ‘Dur’ ihtarı yaptığı, ardından da liseliye ateş ettiği belirtildi. Çenesi parçalanan liselinin kullandığı araç bir trafik lambasına çarparak durdu.

Ağır yaralanan liseli Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Ancak 13 gün yoğun bakımda kalan Karakan, 13 Ocak 2018’de hayatını kaybetti. Gencin organları bağışlandı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru H.B.’nin ifadesinde ‘Dur’ ihtarına rağmen durmayan araca hedef almadan ateş ettiğini söylediği öğrenildi.