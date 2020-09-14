Polis bilirkişi oldu, hakim olmaya niyetlendi

KEMAL GÖKTAŞ

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir ifade özgürlüğü davasında bir videonun teknik çözümü için bilirkişi olarak görevlendirilen polis memuru, teknik çözüm yapmadan sanığın suçlu olduğuna ilişkin rapor sundu.

Avukatların tepkisi ve suç duyurusu üzerine mahkeme, yeni bir bilirkişi görevlendirdi ancak polis bilirkişiye raporu için ödeme yapılmasına da karar verdi.

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Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için KHK ile ihraç edilen Mersin Üniversitesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Hakan Mertcan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan ‘terör örgütü propagandası’ davasında yerel mahkeme beraat kararı verdi.

Ancak Mersin başsavcılığı, Mertcan’ın 11 Eylül 2015 tarihinde “Ülkenin Batısı görmese de bu ülkenin bir bölgesinde korkunç bir devlet şiddeti uygulanıyor. Siviller öldürülüyor, aksi yalan!….” diye paylaşımda bulunduğu iddiası ile ilgili verilen beraat kararına itiraz ederek istinafa taşıdı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de savcılığın itirazını yerinde görerek Mertcan’ın bu paylaşımıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi’nde düzenlenen ‘devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir’ hükmüne göre yargılanmasını istedi.

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Polis bilirkişi oldu

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yeniden yargılamada Mertcan’ın söz konusu sosyal medya paylaşımı ile ilgili teknik çözüm yapması için polis memuru M.G bilirkişi atandı.

M.G raporunda Mertcan’ın söz konusu paylaşımına Dicle Haber Ajansı’nın hazırladığı üç dakikalık ‘Cizre’den sansürsüz bir dram’ başlıklı bir videoyu eklediğini belirterek sadece videodan bazı karelerin fotoğraflarına yer vermekle yetindi.

Hakim gibi hüküm kurdu

‘Bilirkişi’ raporunda ‘görüntü akışının sürekli olmadığı ve farklı açılardan görüntülerin montajlanarak oluşturulduğu’ belirtilerek şöyle dendi:

“PKK/KCK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda, haber adı altında içerikler hazırladığı bilinen Dicle Haber Ajansı tarafından hazırlanarak sosyal medya üzerinden paylaşılmasına imkan verdiği videonun, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleye karşı kamuoyu oluşturarak zayıflatmaya çalıştığı ve bölge halkının -sözde- devlet tarafından katledildiği algısı oluşturmak üzere hazırlandığı değerlendirilmiştir.

2016 yılı başı itibariyle Doğu ve Güneydoğu illerimizde yerel halkın arasına karışarak güvenlik güçlerimize karşı silahlı mücadele yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar sırasında paylaşılan bu videonun terör örgütünün amaç ve hedeflerine hizmet etmek için paylaşıldığı değerlendirilmiştir.”

Avukatlardan suç duyurusu

Bilirkişinin bu şekilde kendisini mahkeme yerine koyarak değerlendirme yapmasına tepki gösteren Mertcan’ın avukatları, davanın geçen hafta yapılan duruşmasında bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Avukat Birsu Koç şunu dedi: “Bilirkişi teknik çözüm dışında her türlü işlemi yapmış ve yanlı olarak rapor vermiştir. Oysaki bilirkişi olarak yapması gereken istinaf bozma ilamı doğrultusunda video kaydının çözümünü yapmaktır. Ancak bilirkişi bu kısmı atlayarak yanlı olarak rapor vermiştir. Rapor objektif değildir. Bu şekilde yanlı yorum yapmayan alanında uzman tarafsız bir bilirkişiden yeniden rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Video içeriğinde suç unsuru yoktur. Mahkemece derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.”

Avukat Şiar Rişvanoğlu ise şöyle konuştu: “Emniyet kuvvetleri ırkçı ve ayrımcı bir şekilde yetiştirilmektedir. Bilirkişi sanıktan ziyade haber ajansı olan Dicle haberi esas alarak rapor tanzim etmiştir. Bilirkişi raporda kanaat belirtmiştir. Açıkça ihlaldir. Suç duyurusunda bulunmalıdır. İdari soruşturma başlatılmalıdır. Rapor yok hükmündedir. Dosyadan çıkarılmalıdır. Bağımsız bir bilirkişi tarafından teknik çözüm yaptırılmalıdır.”

Yeni bilirkişiye gidecek

TCK’nın 301. Maddesinden davaya devam edilebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesine karar veren mahkeme ise, dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Polis memuru bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini kabul etmeyen mahkeme, ayrıca ‘sarf etmiş olduğu emek ve mesaisine karşılık olarak 80 lira ücret ödenmesine’ karar vererek duruşmayı erteledi.