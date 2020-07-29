Polis, besicileri uyarmak için sahte parayla kurbanlık ‘satın aldı’

Karaman’da polis ekipleri, besicileri bilgilendirmek için sahte parayla kurbanlık satın aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Üniversite Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında, besicilerle ‘senaryo gereği’ pazarlığa girdi.

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Ekipler, anlaştıkları kurbanlık hayvan için kapora olarak, besicilere sahte 100 lira verdi.

Bazı besiciler banknotun sahte olduğunun anlarken, bazıları ise sahte parayı cebine koydu. Ekipler, verdikleri paranın sahte olduğunu söyleyip, bu konuda besicileri hem bilgilendirdi hem de uyardı.

Besici İsmail Kara bundan sonra her parayı kontrol ederek cebine koyacağını ifade ederek şöyle devam etti: “Malımızı satıyoruz ama en fazla 200 lira kar ediyoruz. Paraları mecbur kontrol etmemiz gerekiyor. Senede bir kez kurbanlık satıyoruz, onda da sahte paraya denk gelirsek mahvoluruz.”