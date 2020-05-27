Polis, ayağı kırılan kadını sırtında taşıdı

Tokat’ta, ayağı kırılan 65 yaşındaki Saadet Çubukludere’yi, hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı.

Fotoğraf: DHA

Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın dördüncü katında yaşayan Saadet Çubukludere ayağını burktuğunu söyleyince eşi Ahmet Turan Çubukludere, Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmadı. Yürümekte zorluk çeken kadını sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı. Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayağında kırık tespit edildi.

Ayağı alçıya alındıktan sonra yine polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Onu taşıyan polis memurları Doğan ve Uçar, Çubukludere’yi evinde ziyaret etti ve bir ihtiyacı olduğunda onları arayabileceğini söyledi.

‘Sırtlarına alacakları aklıma gelmezdi’

Saadet Çubukludere şöyle konuştu: “Ben evde gezerken ayağımı burktum. Eşime söyledim. Emniyeti aradı. Allah razı olsun geldiler. Yürüyemiyordum. Asansörümüz yok, beni buradan indirdiler. Bizi hastaneye bıraktılar, ‘Tekrar ararsınız’ dediler. Biz de aradık, geldiler. Tekrar beni sırtlarında çıkarttılar. Onlar benim bir kardeşim, evladım. Doktor, ‘Üç ay yürümeyeceksin’ dedi. Yine olsa yine polisi çağırırdım. Beni sırtına alacakları hiç aklıma gelmezdi. Sırtına aldığı zaman insan bir gururlanıyor. Onlar gitti gideli dua ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.”

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Ahmet Turan Çubukludere ise çocukları evde olmadığı için 155’i aradığını belirterek, “Böyle durumlarda birbirimize muhtacız. Biz de bu ihtiyacımızı bu şekilde gidermiş olduk” ifadelerini kullandı.