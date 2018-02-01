Polis arşivi taradı: 73 yaşındaki kadına tecavüzle suçlanan adam 15 yıl sonra tutuklandı

Tekirdağ’da 73 yaşındaki kadına tecavüz etmekle suçlanan adam, dosyanın kapanmasına günler kala tutuklandı.

Marmara Ereğli ilçesinde o dönem 73 yaşında olan Z.B., gece saatlerinde bir erkeğin evine girerek kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

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O dönem aralarında 47 yaşındaki boyacı M.T.İ.’nin de olduğu bazı kişiler sorgulandı. Ayrıca kadının elbiseleri ve sperm örnekleri de delil olarak dosyaya girdi. Ancak suçu işleyen yakalanamayınca dosya faili meçhullerin arasına konuldu.

Arşiv taraması yakalattı

Polis, arşivde bulunan ve zaman aşımı yaklaşan faili meçhul dosyaları raflardan indirip incelemeye aldı. İnceleme sırasında, o dönemin yasasına göre zaman aşımına uğramasına günler kaldığı belirlenen tecavüz dosyası yeniden açıldı.

Bu dosyada olay tarihinde tanık olarak başvurulan adamın ifadelerini çelişkili bulan polis, yeniden ifadesini almak için İ.’yi İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki evinde buldu.

İlçeden kente giden polis ekipleri 10 gün önce adamı evinde gözaltına alarak Marmara Ereğlisi’ne götürdü.

‘DNA eşleşti’

İ., tecavüzden haberi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

İfadeleri çelişkili bulunan adamdan alınan DNA örnekleriyle önceden alınan sperm örneklerinin uyuştuğu belirlendi. DHA, DNA testlerin uyuşması üzerine yeniden ifadesi alınan adamın suçunu itiraf ettiğini yazdı.

İ., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.