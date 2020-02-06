Polis, aracını çalan 17 yaşındaki çocuğu ruhsatsız tabancasıyla öldürdü

Balıkesir’de görevli polis memuru Ömer E. otomobilini çalan 17 yaşındaki Mustafa A.’yı aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., 45 ER 081 plakalı otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.’ya verdi. Yolda otostop çeken iki kişiyi otomobile alan İ.A., direksiyon başında içki içmeye başladı. Bir lokantada yemek molası sonrası içmeye devam eden İ.A., otomobili diğer gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri direksiyona geçti. Diğer arkadaşının da araca binmesiyle İ.A. binemeden iki şüpheli otomobille uzaklaştı. İ.A. önce Ömer E.’ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi.

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Araç olaydan iki saat sonra Bursa’nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında durdurulmak istenen araç ‘dur’ ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

Beş gün boyunca kaçtılar

Geçen beş günde şüpheliler, Bursa kent merkezinde üç akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçtı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ve mobese kameraları dahil, bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa A. olduğunu tespit etti.

Polis memuru amca oğullarıyla aracın ‘peşine düştü’

Ömer E. de aracını bulmak için Balıkesir’den diğer otomobiliyle Bursa’ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E.’den kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.’yi de yanına alan Ömer E., Halil İbrahim E. ile birlikte, ‘kendi imkanlarıyla’ otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi’ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir tepeye çıkarak beklemeye başladı.

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Dün öğle saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan Mustafa A. Geçit Mahallesi’ndeki zeytinlik alana girdi. Bu sırada bölgede bekleyen Ömer E., otomobilini fark etti. Mustafa A., Ömer E.’nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran polis memuru Ömer E., otomobile doğru ateş etmeye başladı. Ömer E.’nin tabancasından çıkan mermilerden biri 17 yaşındaki Mustafa A.’nın göğsüne isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç zeytin ağacına çarptı. Bunun üzerine Ömer E. ve akrabaları geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.

12 el ateş etmiş

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 12 boş kovan buldu. Ömer E.’nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerden ikisinin arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine, birinin ise Mustafa A.’nın göğsüne isabet ettiği belirlendi.

Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.’yi, olayın yaşandığı zeytin tarlasında yakalanarak gözaltına alındı.