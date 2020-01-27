Polis alıcı kılığında pazarlık yaptı, Bursa’da tarihi el yazması ele geçirildi

Bursa’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2.5 milyon dolar (14 milyon 870 bin lira) değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazması kitap geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde oturan şüpheli ile iletişime geçen ekipler, el yazmasını satın almak istediklerini belirtip müşteri olarak F.N.’nin evine geldi.

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Kaç yılına ait olduğunu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2.5 milyon dolar (14 milyon 870 bin lira) değerinde olduğu tahmin edilen kitap için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.’yi suçüstü yaparak gözaltına aldı. F.N.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, eser ise incelenmek üzere Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderildi.