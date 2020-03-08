Diken

Yaramazlara biraz batar!

Polis ‘8 Mart’ yürüyüşünde kadınlara müdahale etti; çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen kadınlara polis Sıraselviler caddesinde müdahale etti.

Sosyal medyada örgütlenen kadınlar, saat 19.00’da İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı tarafındaki girişinde bulunan Fransız Kültür Merkezi’nden başlayarak Tünel’e doğru yürüyeceklerini duyurmuştu. Valilik ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmadığını belirtmişti.

Reklam

Grubu Karaköy’e yöneltmeye çalışan polisin çok sayıda kadını gözaltına alarak polis araçlarına bindirdiği belirtildi.

Yurt genelinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanıyor

SON HABERLER

Kadının adının izinde

H. AYHAN TİNİN Sanat da var / Edebiyat [email protected] Adını duyduğumuz zaman çarpılmıştık. ‘Kadının Adı Yok’! Işıklar içinde uyusun, Duygu Asena yazmıştı. Bomba gibi düşmüştü edebiyat dünyasına. Sonra filmi de çekildi. Fakat o isim yok mu, o isim… Ardına düştük. O zamanlar kışların hayli soğuk ve karlı olduğu, denizden esen rüzgarların İstanbul sokaklarında uğultuyla gezindiği […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...