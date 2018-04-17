Polis 450 aracı taradı: Taksi şoförü, araçta engelli kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den yanıt geldi. Zeybekci, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında ekonomik olarak olumlu bir adım” dedi.