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Yaramazlara biraz batar!

Polis 2 bin lira ceza kesince motosikletini ateşe verdi

Aydın’da polisin ceza kesmesine sinirlenen kişi motosikletini ateşe verdi.

Fotoğraf: DHA

Nazilli ilçesinde polis ekipleri, saat 00:30 sıralarında, Yeni Mahalle Ordu Caddesi’nden Belediye Meydanı yönüne giden Fatih Çobanoğlu yönetimindeki motosikleti durdurdu.

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Motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.

Polis 31 yaşındaki sürücüye toplam 2 bin 876 lira para cezası kesti. Sinirlenen sürücü, motosikletinin yakıt deposunun kapağını açıp çakmağıyla ateşe verdi. 

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, sürücü ‘genel güvenliği tehlikeye düşürmek’ suçuyla gözaltına alındı.

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