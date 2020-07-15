Polis 2 bin lira ceza kesince motosikletini ateşe verdi

Aydın’da polisin ceza kesmesine sinirlenen kişi motosikletini ateşe verdi.
Nazilli ilçesinde polis ekipleri, saat 00:30 sıralarında, Yeni Mahalle Ordu Caddesi’nden Belediye Meydanı yönüne giden Fatih Çobanoğlu yönetimindeki motosikleti durdurdu.
Motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.
Polis 31 yaşındaki sürücüye toplam 2 bin 876 lira para cezası kesti. Sinirlenen sürücü, motosikletinin yakıt deposunun kapağını açıp çakmağıyla ateşe verdi.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, sürücü ‘genel güvenliği tehlikeye düşürmek’ suçuyla gözaltına alındı.