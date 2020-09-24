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Yaramazlara biraz batar!

Polis, 140 saatlik görüntü kaydı izleyerek hırsızlık zanlılarını yakaladı

Van’da 13 farklı hırsızlık olayının şüphelisi üç kişi, polis ekiplerinin 140 saatlik kamera kaydını izlemesi sonucunda yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis, merkez ilçelerde 1 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde, dört ev, dört araç ve iki iş yerinden hırsızlık yapan, iki araç ve bir bisiklet çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için olayların yaşandığı bölgelerdeki 16 güvenlik kamerasının 140 saatlik kaydını inceledi.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen H.Y., R.D. ve F.B. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Üçü de çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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