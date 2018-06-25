Polemiğe tam gaz… Küçükkaya’dan İnce’ye: Gazeteciyi harcadı

FOX TV sunucularından İsmail Küçükkaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ‘gazeteci harcamak’la suçladı.

İnce’nin dün gece seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken açıklama yapmaması ve bugün öğlen saatleri için basın toplantısı duyurusu yapması sosyal medyada kendi destekçileri arasında tepkiye neden olmuştu.

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İnce’nin sessizliği sürerken FOX TV canlı yayınında Küçükkaya, İnce’nin kendisine “Adam kazandı” diye mesaj attığını açıklamıştı. Sonuçlar tartışmalıyken bu şekilde dolaylı bir açıklama eleştirilerin artmasına yol açmıştı.

Eleştirilerin bir bölümü, haber yapılması için yazılıp yazılmadığı tartışmalarını başlatan bir mesajı yayınlandığı gerekçesiyle Küçükkaya’ya yönelmişti. İnce ise bugünkü basın toplantısında özür dilemiş, mesajının haber olacağını tahmin etmediğini söylemişti.

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Söz gazetecide

RS FM’de Bidebunudinle programına konuk olan Küçükkaya, İnce’nin sözlerine yanıt verdi.

“Ben Muharrem İnce’yle rakı balık masasında değildim, gazeteci olarak soru sordum” diyen Küçükkaya, İnce’yle mesajlaştıktan 20 dakika sonra yine kendisine mesaj geldiğini ifade etti.

Gazeteci, İnce’nin “Bu dostaneydi, neden duyurdun?” dediğini belirterek “Muharrem İnce attığı mesajları kullanacağımı biliyordu ve o mesajlar nedeniyle kitlesi üzerinde oluşan olumsuz havayı dağıtmak için bir gazeteciyi harcamayı tercih etti” diye konuştu.