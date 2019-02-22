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Yaramazlara biraz batar!

Polatlı’daki kışlada yaralanan asker hayatını kaybetti

Ankara’da eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 29 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Han hayatını kaybetti.

Polatlı ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Topçu ve Füze Okulu’na bağlı Sakarya Kışlası’nda 20 Şubat’ta ağır silah eğitim atışı sırasında patlama meydana gelmişti.

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Kazada yaralanan beş askerden dördü Polatlı’daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Hastanede tedavisi süren uzman çavuş, bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası askerin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’ın Zile ilçesine gönderilecek.

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