Podcast | Verilerle 65 yaş üstü: AVM’yi en çok onlar özledi

‘Corona’ günlerinde Türkiye araştırması 65 yaş üstü grubun bu dönemde değişen alışkanlıklarını ortaya koydu.

Fotoğraf: AA

Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan İlham Verisi serisinde, Melis Tufur’un konuğu araştırmacı yazar Funda Tuğrul oldu.

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Programda MBI araştırma şirketinin ‘corona’ günleri araştırmasından verilerle, salgın sürecinde uzun süre evde tutulan 65 yaş ve üzeri nüfus ekseninde yaşlılık, Türkiye nüfusunun yaşlanması ve bunun toplumsal ve ekonomik etkileri üzerine konuşuldu.

Tuğrul’un ‘Aktivizm Çağında İhmal Edilen Toplumsal Gruplar’ araştırmasından verilerle ortaya çıkan tablonun, yaşlılık konusundaki kavrayışların gözden geçirilmesini gerektirecek ilginç bulgular paylaşıldı.

Kronolojik yaş, bilişsel yaş ve hissedilen yaş gibi kavramlar ekseninde yaşça büyük nüfusun dünyadan örneklerle değerlendirildiği bu programda yaş depremi, yaş kavramının bulanıklaşması gibi kavramlar çerçevesinde çok temel iki soru soruluyor: Toplumsal hayatın yaşça büyük nüfusun katılımını arttırabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi neden gerekiyor ve bunun için yapılması gerekenler hangi alanlara kadar uzanıyor?

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65 yaşın üstündekiler, nüfusun yüzde 9’unu oluşturuyor. Bu oran batı ülkelerinin oldukça gerisinde olmasına rağmen Türkiye’yi de artık ‘yaşlanmakta olan ülke’ sınıfına sokuyor.

‘Corona’ günlerinde Türkiye araştırmasına göre 65 yaş üstü gruba dair duygu durumu verilerine yakından bakıldığında pandemiyi erkeklerin yarısına yakını ‘tedbirli sükûnet’, kadınların ise ‘endişe (üzüntü ile karışık) ve sükûnetle’ karşıladıkları görülüyor.

“Virüs sebebiyle gündelik hayatınızda neler değişti” sorusuna gelen cevapta genel ortalamanın iki katı kadar, yani yüzde 15 daha fazla TV izledikleri, yüzde 12 daha fazla yemek yaptıkları görüldü.

65 yaşın üzerindekiler ortalamanın üç katı kadarı yani yüzde 9’u maneviyata yöneldiklerini söyledi. Yüzde 5’i ise daha fazla bağ/bahçe tadilat işleriyle oyalandığını belirtti.

Araştırma ayrıca alışveriş yapmayı ve AVM’ye gitmeyi en fazla 65 yaş üstü kadınların özlediğini (yüzde 20) ortaya koydu.

65 yaş üstü grupta erkeklerin yarısı, kadınların ise yüzde 33’ü internet kullanıyor, ortalama yüzde 40’ının internete erişimi var. Yarısı başta WhatsApp ve Facebook olmak üzere sosyal medya kullanıcısı.

Ancak bu hatırı sayılır internet erişimi online alışverişe veya djital TV platforma aboneliklerine dönmemiş. Sadece yüzde 9’u internetten alışveriş yaparken (Türkiye toplamında yüzde 37), yüzde 5’i herhangi bir dijital TV platformu aboneliğine sahip. (Türkiye toplamı yüzde 19)