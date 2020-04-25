Podcast | Salgında dayanışma hikayeleri: Beraber olunca çiçeklerim açıyor benim

Türkiye’de corona virüsünden ölümler 2 bin 600’ü, dünyada ise 200 binleri bulup insanlığı karamsarlığa iterken, salgının içinden umut veren dayanışma hikayeleri de geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Dayanışma ruhunu kaybetmeyenler, karantina günlerinde de ileriye dönük umutları tazeliyor. Araştırmalarda, hayırseverlikte dünya sıralamasının alt basamaklarında çıkan Türkiye’de corona virüsü salgını sırasında yaşanan dayanışma hikayelerine, Kısa Dalga Podcast’ten Nazan Özcan ‘Salgında dayanışma hikayeleri: Beraber olunca çiçeklerim açıyor benim’ başlıklı podcastinde yer verdi.

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‘Hep birlikte besleniyoruz…’

Yaşından ve hastalığından dolayı dışarıya çıkamayan İstanbullu terzi Filor Uluk, kendi evinde günde 200 kadar maske dikip ihtiyacı olanlara gönderiyor. Filor Uluk, şöyle diyor: “Terzi olduğum için evde kumaşlar var, onlarla başladım, sonrasına da evdeki nevresimleri, gömlekleri kullandım. Komşulardan topladım, yetmedi, kumaş almaya çalıştım. Henüz daha maske yapmak zorunlu değilken başladım yapmaya ve dağıtmaya. Şimdi iş büyüdü tabii. Kitap okumayı çok seviyorum ama bu durumda okuduğumdan da bir şey anlamıyorum. Çünkü o sadece beni besliyor. Ama bu hep birlikte besleniyoruz ya, işte o zaman çiçeklerim açıyor benim, güzel oluyorum.”

Bisikletli dayanışma ekipleri

Gallup’un 2017’de ‘Dünyanın En Cömert Ülkeleri’ araştırmasında 146 ülke arasında 132’inci olabilen Türkiye’den İzmir’de de yeni bir dayanışma türü ortaya çıktı. Bisikletlilerin kurduğu Bisikoop’un yönetim kurulu başkanı da olan Ahmet Çelikörs, kurdukları BisiDestek grubundaki 40’tan fazla bisikletliyle sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı. Çelikörs, “Bisiklete zaten biniyordu birçok arkadaşımız. Şimdi bunu bir amaç doğrultusunda yapıyor. Böyle bir zamanda bisikletli camianın topluma nasıl katkı sağladığını göstermek ve kamunun bu anlamda dikkatini çekmek anlamında tabii ki tatmin oluyoruz” diyor. BisiDestek grubu 65 yaş üstüne yardım ederken aynı zamanda kedi, köpek ve kuşlar gibi sokak hayvanlarını da besliyor. BisiDestek grubuna 0850 595 0232’ten ulaşılabiliyor.

Yemek yapıp gönderiyor

Aşçı Kaan Yarman ise evde pişirdiği yemek ve tatlıları, haftada iki defa hem çevresinde ihtiyacı olanlara hem de bu dönemde en ön safta olan sağlık çalışanlarına gönderiyor. Yarman, “İstedim ki elimden gelen bir küçücük yardım olsun. Tabii insanların üç beş tane eklerle doymayacağını biliyorum ama küçük de olsa moral kaynağı olmak, mutluluk kaynağı olmaktı amacım” diye anlatıyor.

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Virüs yerine dayanışma ve yardımlaşmayı ‘bulaştırmaya’ çalışan insanların ilham verici dayanışma hikayelerinin daha fazlasını aşağıdaki Spotify linkinden dinleyebilirsiniz.