Podcast | Profesör Akdeniz: Yaptırımlar uygulanırsa sosyal medyaya girilemeyecek

Kısa Dalga Podcast’ten Beril Eski, geçen ay Meclis’te kabul edilen sosyal medya yasasının yürürlüğe giren hükümlerini ve ekim ayı itibariyle beklenen uygulamaları bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’le konuştu.

Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz, yasanın kabulü öncesinde de tablonun oldukça karanlık olduğunu, İfade Özgürlüğü Derneği için hazırladıkları 2019 Engelli Web raporuna göre 400 binden fazla web sitesinin erişime engelli olduğunu, Oda TV, Independent Türkiye, Jiyan News gibi haber sitelerineyse Türkiye’den erişimin toptan engellendiğini söyledi.

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Yeni yasayla birlikte erişime engellemenin yanı sıra içeriğin yayından çıkartılabileceğini belirten Akdeniz, bu uygulamayı şöyle anlattı:

“Bir içeriğin yayından çıkartılmasına karar verildiği zaman ve içerik sağlayıcı ya da yayıncı kuruluş Türkiye’de olduğu zaman o içeriği kendi arşivinden veya yayından çıkartmak zorunda. Dolayısıyla, örnek vermek gerekirse Gazete Duvar, Artı Gerçek veya işte Diken olsun, T24 olsun bu haber sitelerine veya sizin yayın yaptığınız podcast platformunun bu yayının yayınlandığı adresle ilgili bir çıkartma kararı verildiği zaman sizin bu podcasti veya yazılı haberi tamamen yayından çıkartmanız gerekiyor çünkü bu yaptırım geldi artık.”

Akdeniz, içeriğin yayından çıkartılması şeklindeki yaptırımın siyasi amaçla kullanılabileceğini, geriye dönük olarak arşivleri veya hükümetin rahatsız olacağı içerikleri hedef alabileceğini yönündeki endişelerini de belirtti.

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‘Avrupa’dakinden farklı’

Yeni yasayla getirilen unutulma hakkının da yürürlüğe girdiğini kaydeden Akdeniz, şimdiye kadar rastladıkları uygulamaların Avrupa’daki uygulamalardan çok farklı olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Türkiye’deki uygulamada bir bakıyorsunuz, işte eski milli güreşçi Recep Çakır yani cinsel saldırıdan tecavüzden ve ceza almış halen cezasını çekiyor, hapishanede. Unutulmasını gerektirecek bir durum yok. Bu haberleri yeni, dolayısıyla kamuoyunu yakından ilgilendiren bu haberlerin unutulması veya hakimin o kararı verirken belirttiği üzere başvurucunun temiz bir sayfa ile hayatına devam edilmesi aslında unutulma hakkı olarak değerlendirilemez.”

Türkiye’nin sosyal medya devlerini ülkede ofis açmaya zorladığını belirten Akdeniz, bu kurumların Türkiye’ye gelmeleri halinde Türk hukukunun bir parçası olacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Gelecekte örneğin benim Twitter hesabımla ilgili bir erişim engelleme kararı alınır ve Twitter’ın da Türkiye’de kurulmuş bir şirketi ve temsilcisi olursa, Twitter bu kararları uygulamak zorunda kalacak, eğer uygulamazsa kendisi sorumlu olacak, sorumluluğu üzerine almış olacak. İdari para cezalarıyla karşılaşacak veya hakkında kişilik haklarının ihlali ile hukuk mahkemelerinde dava açılacak. Daha da fenası ceza soruşturması veya ceza davalarına konu olmaları mümkün olacak. Dolayısıyla eğer Türkiye’ye gelirlerse böyle bir yapının parçası olacaklar.”

Profesör Akdeniz, yasada öngörülen yaptırımların uygulanması halinde söz konusu sosyal medya platformlarına girilemeyeceği, bu durumda yalnızca muhalefetin değil Türkiye’deki herkesin kaybedeceği değerlendirmesinde bulundu.

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