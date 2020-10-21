Podcast | Memet Ali Alabora: Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum

Yedi yıldır Galler’de yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora, burada bir dizide başrol oynamaya hazırlanırken bir yandan da sanal meyhanesinde çalışıyor.

Fotoğraf: DW Türkçe/Twitter

Türkiye’den ayrılışını “Ayrılık hüznü yaşamaya bile vakit yoktu” diye anlatan Alabora, “Bu yedi sene içinde dönebileceğim zamanlar oldu ama her seferinde dönmenin riskli olacağını düşündüm. Burada yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum. Neden hedef olarak seçildim bilmiyorum” diyor.

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Gezi davasında müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Memet Ali Alabora, Galler’de kendi hikayesini sil baştan yazıyor.

Alabora, yaşadığı iç çelişkileri, yedi yıl önce Türkiye’den ayrılışını, göçmen olmanın zorluklarını, yeni hayatını, “Dünyada bir ilk” dediği yeni projesini ve elbette özlemlerini Kısa Dalga Podcast’ten Pervin Metin ile konuştu:

‘Neden hedef seçildim bilmiyorum‘

“Tuhaf zamanlardı, sudan çıkmış balık gibiydim. Büyük, ağır duygular ve hüzünler yaşamaya vakit bile yoktu. Neler olduğunun farkına daha sonra vardım. Bu yedi sene içinde dönebileceğim zamanlar oldu ama her seferinde dönmenin riskli olacağını düşündüm. Ki halen öyle olduğu çok aşikar.

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Gezi sırasında onlarca sanatçı, oyuncu sert eleştirilerde bulunup sosyal medya hesaplarından paylaştı. Memet Ali Alabora da onlardan sadece biriydi.

Peki neden hedef olarak seçildi? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Bana değil hedef olarak gösterenlere sormak lazım.

Aynı şey Osman Kavala için de geçerli. Neden Gezi davasında sadece 16 kişi seçildi. Yüzlerce insan vardı. Türkiye belki günün birinde şeffaf bir ülke olursa, belki o zaman anlayacağız. Neden bu kadar insanın suçsuz ve haksız yere hedef gösterilip hapislere atıldığını anlayacağız belki de.

Hedef gösterildim, sistematik bir hedef göstermeydi. Benim için hayati tehlike olduğunu vurguladım, ki o yüzden devlet bana güvenlik verdi zamanında.

Gezi davasında mahkemeye çıkarılanların hepsi beraat etti. Yurt dışında ya da farklı sebeplerle yargılanmamış olan, benim de içinde bulunduğum yedi kişinin dosyası ayrıldı.

Dosyalarımız iki ayda bir görülüyor, yakalama kararının devamına karar veriliyor. Avukatlarımız bizim de beraat etmemiz gerektiğini söylüyor ama mahkeme her defasında reddediyor. Bu hukuki bir dava değil, dava dilekçesini okursanız 657 sayfayı bunu rahatlıkla görürsünüz ne olup ne olmadığını.

‘Günde 18 saat çalışıyorum‘

Hayat değiştirmek kolay değil elbette. Ayrıcalık sahibi olduğunuz bir zamandan, yerden, bir mevkiden gelip başka bir yere yerleşiyorsunuz.

Tabii ki zor ve halen bitmedi zorluklar. Kendime yeni bir hayat kurmak için kimi zaman günde 17-18 saat çalışıyorum. Her şey tıkır tıkır işliyor değil ama ben her zaman şöyle baktım.

İnsanlar hep ‘Bana ikinci bir şans verilseydi, şunu yapmazdım, bunu yapardım’ der ya hani. Al işte geldin hayata. İstiyorsan restoran aç, istiyorsan oyuncu ol ya da yönetmen. Ne istiyorsan yap! Ben bundan altı-yedi ay önce bir yazılımın kurucusu olacağımı, dünyada şu an olmayan bir video konferansın yazılımını yaratacağımı düşünemezdim.

‘Türkiyeli olduğum kadar Gallerliyim de…‘

Ben kendimi hep İstanbullu olarak tanımlamıştım. Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini hisseden biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum.

‘Anlatmanız bekleniyor‘

Burada ne kadar gariban bir ülkeden geldiğinizi, demokrasiyi ne kadar becerememiş olduğunuzu anlatmanız ve buradaki demokrasinin ne kadar önemli olduğunu ve size büyük imkanlar sağladığını anlatmanız bekleniyor. Bir göçmen sanatçıdan ya da göçmen yazardan beklentisi bu oluyor. ‘Ama burada bir sürü sorun var’ demeye başladığınızda o zaman yerinizi bilmeniz gerekiyor.

Galce dizide oynayacak

Galce televizyonda Alev diye yeni bir dizide oynayacağım. Başrollerden biriyim, televizyon dizisi. Uzun zaman sonra ilk kez performans ve sanatla ilgili bir iş olacak. Ancak hayatımın en çok vaktini son yedi aydır, Meyhane Elsewhere projesi ve onun devamında da Gather -in video konferans projesi aldı.”

Alabora ile yapılan söyleşinin podcastini dinlemek için tıklayın: