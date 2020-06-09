Podcast | Kadın örgütleri: Hükümet rövanş peşinde, çocuklar tehlikede

Meclis’in açılmasının ardından yeniden gündeme gelmesi beklenen çocuk istismarına ilişkin yasa teklifini yorumlayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, bu önerinin iktidar tarafından aralıklarla gündeme getirilmesinin nedeninin ardında ‘rövanş isteği’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kısa Dalga Podcast’ten Müjgan Halis’in hazırladığı serinin ikinci bölümünde Canan Güllü’yle birlikte, Mor Çatı Kurucusu Av. Canan Arın ve Ka-Mer’in kurucusu Nehabat Akkoç gündemde olan çocuk yaşta evliliğe ilişkin yasa değişikliği teklifini değerlendirdi.

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‘Tetikteyiz, hazırız’

Güllü, yasa değişikliği teklifine ilişkin şunları söyledi: “2005 yılında Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliği hazmedemedi Türkiye’de bazı kesimler. Yüzyıllardır süren erkek egemenliğinin kadınlar üzerindeki değişime karşı açtığın savaşın bugün devam eden sürecidir bu. Hepimiz biliyoruz ve bekliyoruz, tetikteyiz, hazırdayız. Yasalaşması demek hepimizin çatıya çıkıp intihar etmesi demek. Ben bu toplumun, bu ülkede yaşayan halkın vicdanına güveniyorum. Bakmayın erken yaşta evlendirilen sayısı var, ama 83 milyonluk toplumun da çocuklarına tecavüz edilmesi için böyle bir yasaya evet demeyeceğini sayın cumhurbaşkanı da biliyor. Meclis’e gelmemesi adına bunu cumhurbaşkanına anlatmak istiyoruz.”

‘Asıl mesele şeriatı getirmek’

Arın ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Bunların hepsi Medeni Kanun’u ‘by-pass’ etmek için yaratılan gerekçeler bence, asıl mesele Medeni Kanun’u tamamen ortadan kaldırmak, şeriatı getirmek, mümkünse İstanbul Sözleşmesi’nden ve CEDAW’dan çekilmek ve tam anlamıyla kadınları köle haline getirmek ama zannetmiyorum ki, bu tasarıları getirenlerin kız çocukları sahip oldukları haklardan vazgeçsinler.”

‘Kadınlar aleyhine ilk geri adım’

Akkoç da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Hem genel olarak kadın hareketi için hem de benim için gerçekten bu yasa söylenildiği şekilde çıkarsa, Türkiye’deki kadınlar aleyhine somutlaşmış ilk geri adım olacak.

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90’lı yıllarda erken yaşta evlilikler bir yana, tecavüze uğramış çocuklar görürdük, duruşmalara katılırdık, sayısını bile hatırlamıyorum izlediğim duruşmaların, koca koca adamlar, mahkeme heyetleri, izleyenler ve belki tecavüzcü. Karşıda titreyen, korkan bir çocuk. Adama sorulurdu, ‘Sen buna tecavüz ettin peki evlenecek misin’ Eğer adam ‘Evet evleniyorum’ derse, genellikle ceza almadan serbest kalırdı. Şu anda yasa çıkarsa, bizim istemediğimiz şekilde onaylanırsa bana o dönemdeki bu durum bu sefer daha aleni, daha yasal bir düzenleme haline gelecek gibi görünüyor.

Eğer ki birtakım muhafazakâr oyları gözden çıkarmamak adına yapılıyorsa bu yasa, yanlış hesap yapılıyor. Çünkü şu anda benim gördüğüm, son 30 yıldır kadın ve insan hakları çalışıyorum, kadınlar arasındaki en yüksek işbirliğini sağlamış durumdayız.”

Kadın örgütlerinin yasa teklifine ilişkin görüşlerinin devamını aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz: