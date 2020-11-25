Podcast | Janset: Sandık ki sendikayı kurunca herkes arkamızdan gelecek

Janset’i 1990’lı yılların en çok izlenen televizyon dizilerinde, güldüren rolleriyle tanıyıp sevdik. Televizyon oyunculuğunun yanı sıra rol aldığı sinema filmleriyle de yeteneğini ispatladı. Geçmişinde mankenlik ve sunuculuk deneyimi de bulunan Janset, yaptığı işlerin hakkını vererek ilerledi ve yıldızı uzun süre parladı. Ancak kariyerinin en ışıltılı döneminde, gelen dizi tekliflerini reddetmeye başladı.

Fotoğraf: Facebook

Çünkü dizi sürelerinin uzamasından, setlerdeki çalışma koşullarından, sigortasız çalıştırılmaktan çok yoruldu. Kendi tabiriyle çok sevdiği mesleğini hakkıyla yapabilmek için bir dönem yapmamayı dahi göze alıp sendikal haklarının peşinden koşmaya karar verdi.

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Sendikal çalışmaları nedeniyle ekranlarda daha az görmeye başladığımız Janset, üstüne İstanbul’dan da ayrılma kararı aldı. 25 yıllık sevgilisi Pentagram’ın bas gitaristi Tarkan Gözübüyük ile tası tarağı toplayıp “Mekanım Datça olsun” diyenler kervanına katıldı.

Kısa Dalga Podcast’ten Pervin Metin, şu sıralar YouTube kanalında birbirinden eğlenceli programlar yapan Janset ile sendika sürecini, o dönemde aldığı tepkileri, elinin tersiyle ittiği iş tekliflerini, kızgınlıklarını, umutlarını, neden çocuk sahibi olmadığını, Türkiye hallerini konuştu.

Sandım ki…

“Usuller suiistimale dönüşünce, televizyona artık iş yapmayacağım dedim. Sendikal haklarımla ilgileneceğim dedim. Benim gibi düşünen arkadaşlarımla bir araya gelerek Oyuncular Sendikası’nı kurmaya karar verdik. Biz zannettik ki sendikayı kurduğumuzda şartlardan şikâyet eden herkes arkamızdan gelecek ve biz bu mevzuyu bir sene içinde toparlayacağız. Hiç öyle olmadı.”

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‘Bence az kazanıyorlar’

“Müzik sektörünü Sezen Aksu’ya göre organize edemezsiniz. Bütün sektörü Kenan İmirzalıoğlu ya da Haluk Bilginer gibi starlara göre organize edersen en büyük hata bu olur. Ayrıca bence onlar da bu çalışma koşullarına göre az kazanıyor.”

‘Mutlu mu olacaktınız?’

Sosyal medya hesabından, sevgilisiyle öpüşürken paylaştığı fotoğrafla gündem olan hatta sert eleştiriler alan Janset’in fotoğraf üzerinden kendisine ahlak dersi verenlere de bir çift sözü var: “Kafam gözüm mor bir şekilde oraya bir fotoğraf koysaydım daha mutlu olacaklardı? Sevgiye dair bir paylaşımdı o. Benim Tarkan’la öpüşmemden daha normal bir şey olamaz. Ne yani Tarkan’ın beni dövmesini mi istiyordunuz? Belki de parmağıma yüzük taksaydım onunla evli olsaydım, belki de bu kadar tepki olmayacaktı.”

Tecavüz aynı tepkiyi görmüyor

“Daha sonra LGBTİ ile ilgili bir paylaşım yaptım. Bana inancımızla ilgili, kitaptan örnekler vererek birtakım dersler verdiler sağ olsunlar. Madem okuduysanız kitabı, orada kula kulluk etmeyin, hırsızlık yapmayın, kurbanın en iyi parçasını buzdolabında saklama, komşuna ver diyor. Borcunuz varsa zaten kurban kesemiyorsun diyor, herkes taksitli kurban kesiyor şimdi. Ama bir çocuğa tecavüz edilmemesi gerektiği niyeyse hiç bunlarla aynı tepkiyi görmüyor.”

‘Çocuk istemedim çünkü…’

“Bir çocuğun eksikliği hiç olmadı. Benim bir çocuğum yok ama bütün çocukları seviyorum. Bütün çocuklardan kendimi sorumlu tutuyorum. Bir çocuk acı çekiyorsa ben de onunla acı çekiyorum. Mesela Change.org’da bir kampanyam var. ‘Çocuk Suiistimaline Hayır’ diye imza topluyorum. 1 milyon imza olduğu zaman meclise götüreceğim.

Ama şunu da söylemeliyim ki, bencil bir tarafım da var. 24 saat bir çocuğa kendimi adama fikri çok büyük bir sorumluluk. Gözüm yemedi. Çünkü bu şu demek; Evladım ben kendimi sana bahşettim en azından 18 yaşına kadar. Bu benim 18 senemi başkasına adamak demek. Çok büyük bir sorumluluk.”

‘Tuzum kuru olmadı’

“Benim tuzum hiçbir zaman kuru olmadı. Annem babam da işçi insanlardı. Bin liram varsa ona göre yaşarım, 10 bin liram varsa ona göre yaşarım. Hayattan zevk almayı seviyorum. Her uyandığım gün bana hediye. Dolayısıyla anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Para için istemediğim bir şey yapmadım, sevdiğim işten para kazandım.”

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