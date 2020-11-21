Podcast | ‘İtinayla bitirilen’ bir meslek: Avukatın adı yok

Bir zamanların gözde mesleği avukatlık, siyasi baskı, hukuk sisteminin işleyişindeki aksaklıklar, artan iş yükü ve neredeyse her mahalle arasına açılan özel hukuk fakülteleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Fotoğraf: Pixabay

Kısa Dalga Podcast’ten Beril Eski, avukatlığın neden itibar kaybettiğini Eski İstanbul Barosu başkanı avukat Turgut Kazan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, avukat Kemal Vuraldoğan ve stajyer avukat İlayda Öner ile konuştu.

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‘AKP planlı biçimde yaptı…’

Turgut Kazan: “Bugün 132 hukuk fakültesi var. Ben İstanbul Barosu başkanıyken Türkiye’de yedi tane hukuk fakültesi vardı. Hukuk böyle oyuncak değildir. Hukuk fakültesi böyle açılmaz. AKP hukuk devletini silindir gibi ezip geçmek için önce hukuk eğitiminin düzeyini düşürdü. Bu planlı biçimde gerçekleştirildi. Yani nasıl ‘Kadının adı yok’ denilmiştiyse, avukatın adı yok. FETÖ’cü yargının yaptıklarından daha kötüsüyle karşı karşıyayız. Onlar hiç değilse sahte delille mahkum etmeye kalkıyorlardı, biz de delilin sahte olduğunu ispatlamaya çalışarak vekilimizin nasıl bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını anlatma imkanı buluyorduk. Yani nasıl bir pislikle karşı karşıya kalındı, böylece toplumun önüne sunulmuş oluyordu. Ama şimdi sizin yarattığınız mahkemeler delil melil aramadığı için… Şimdi ya Osman Kavala’yı nasıl, ne anlatacaksın?”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Çok sayıda hukuk fakültesi açılarak avukatlığın niteliği düşürüldü. Binlerce avukat iş bulamıyor, asgari ücretin altında çalışıyor. İstanbul Barosu’nda 2000’lerde 20 bin olan sayıyı 60 binlere çıkarırsan, avukatlık mesleği icra edilemez.”

‘Stajyerlere ayak işi yaptırılıyor

Stajyer avukat İlayda Öner: “Bazı arkadaşlarımın staj esnafında kafalarına dosya fırlatılıyor. Diyorlar ki; ‘500 lira alırsın, biz sana işi öğretiyoruz.’ Arkadaşlarım patronlarının kuru temizlemeden takım elbiselerini almaya gidiyor. Okul çıkışlarında çocuklarını alıyorlar. Ayak işlerini stajyerlerine yaptırmaya çalışıyorlar. Aynı üniversiteden aynı dönemde mezun olduğum, aynı kitapları okuduğum, aynı kitapları okuyarak derslerden mezun olduğum arkadaşlarım aynı şekilde savcılık veya hakimlik stajı yaparken, devletten maaş alabilirken, ben neden avukat stajı yaparken bir yıl boyunca kış sömürülmeye mecbur bırakılıyorum her anlamda?”

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‘Temel sorun torpilliler’

Avukat Kemal Vuraldoğan: “Liyakate bakılmayıp torpilli memur alındığı ve torpille hakim alındığı, o uyuşmazlığı çözebilecek bilgiye sahip olmayan kişiler kürsüde hakim olarak oturdukları için yeni problemlere yol açıyorlar. Bu yaşananlar avukatlara mahsus bir itibar kaybı değil. Bana göre Türkiye’de artık hiçbir mesleğin itibarı yok. Çünkü itibarınızın olabilmesi için itibarı teşvik eden, itibarı koruyan bir sistemin olması lazım. Türkiye’de tamamen ahlaklı dürüst kurallara uygun yaşarsanız ya öldürülürsünüz ya dayak yersiniz ya küfür yersiniz.”