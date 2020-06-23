Podcast | İstanbul’da yaşayan Afro-Türk: Ülkü ocaklarına bile girmeye çalıştım

ABD’nin Minnesota eyaletinde, siyah vatandaş George Flyod’un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolar devam ederken, Türkiye’de de siyahlara yönelik ırkçılık olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Fotoğraf: Reuters

Kısa Dalga Podcast’ten Yeşim Özdemir, Türkiye’de yaşayan siyahlarla, burada ırkçılığa maruz kalıp kalmadıklarını konuştu.

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Türkiye’de yaşayan siyahların, burada bulunma nedenleri değişiklik gösteriyor.

Örneğin kökleri 19. yüzyıla dayanan ve Anadolu’ya köle ticareti yoluyla getirilen Ege ve Akdeniz bölgesinin yerlileri Afro-Türkler var. Farklı etnik kökenlerden evliliklerle Türkiye’ye yerleşen ailelerin burada doğup büyüyen Afro çocukları da var. Bir de okul veya çeşitli iş arayışları sebebiyle Türkiye’ye gelen siyahlar var. Hepsinin Türkiye’de siyah olarak yaşadıkları deneyimler, burada bulunma süreleri, yaşları, eğitim durumları veya sosyo-ekonomik farklılıklarına bağlı olarak değişiyor.

‘Farkında bile değiller’

Doğu Afrika’dan üniversite okumak için Türkiye’ye gelen Ladin, Türkiye’de insanların ya ırkçılık yaptıklarının farkında bile olmadığını ya da Amerika’dakine benzer olaylar yaşanmadıkça ırkçılığın olmadığını düşündüklerini söyledi. George Floyd’un ölümünden psikolojik olarak çok etkilenerek kabuslar gören Ladin “Şu an ben de nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum, çünkü biliyorum bir yerde benim de başıma böyle bir şey gelebilir” dedi.

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32 yaşındaki Su Sonia, Ankara’da doğup büyümüş bir Afro-Türk ve siyahların ırkçılığa maruz kalıp kalmadıklarına, beyazların yani bunu deneyimlemeyenlerin cevap vermesine tepki göstererek şunları söyledi: “Sizin yaşadığınız ırkçılık değil ayrımcılık, sizin yaşadığınız bilmem ne değil, bilmem ne diye. Kimin ne yaşadığını o insanlara geri anlatma hastalığı var. Uç noktalarda olmasına gerek yok, toplama kampları olmasına gerek yok. O da ırkçılıktır bu da ırkçılıktır.”

İstanbul’da doğup büyüyen bir Afro-Türk olan Deniz ise gençlik dönemine kadar aidiyet kaygısıyla giyim tarzını değiştirdiğini, tesbih kullandığını, ülkü ocaklarına bile girmeye çalıştığını anlatarak “Bir yerlere ait olmaya çalıştığımdan kendime ait olamadım hiç bir zaman” dedi.

Ten rengi ayrımcılığı kentlerde artıyor

Beşinci kuşak bir Afro-Türk olan Avukat Orhan Çetinbilek, Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşan Afro-Türklerin topluma entegre olduklarını, renk tacizinden kaynaklı çeşitli sorunlar yaşasalar da bunların rahatsız edici boyutta olmadığını, dolayısıyla ırkçılığa maruz kalmadıklarını ifade etti.

Barış Akademisyeni Lülüfer Körükmez’in ‘Ten Rengi Ayrımcılığı: Afro-Türkler Örneği’ başlıklı makalesinde ise Afro-Türklerin yaşadıkları ilçelerde tanınıyor olmasından kaynaklı renk tacizine nadiren maruz kaldıklarını, ancak kent merkezinde, hem tanışıklık ve akrabalık ilişkilerinin sokakta kaybolması hem de siyahların genel nüfus içinde sayılarının az olması sebebiyle söz konusu tacizin arttığına dikkat çekiyor.

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