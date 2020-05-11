Podcast | ‘Corona’ günlerinde TV’de nostalji pik yaptı, Aşk-ı Memnu zirveye çıktı

Konsensus Araştırma, 9 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı bir araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. 1500 kişi ile telefonda yapılan araştırmanın sonuçları, tepkiyle karşılandı. Şirketin başkanı Murat Sarı ile tepki çeken araştırmasının sonuçlarını konuştuk.