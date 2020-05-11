Podcast | ‘Corona’ günlerinde TV’de nostalji pik yaptı, Aşk-ı Memnu zirveye çıktı

Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan İlham Verisi programında Melis Tufur, ‘Korona Günlerinde Türkiye’ araştırmasının sonuçlarını Universal McCann Strateji Direktörü Can Özcan ile konuştu.
Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:
- Türkiye’de 15 yaş üstü insanların yüzde 86’sı düzenli televizyon izliyor.
- Twitter ve Instagram’da dünyada altıncı sıradayız. Twitter’da Avrupa’da ikinciyiz.
- ‘Corona’ günlerinde televizyonlardaki reyting artışı yüzde 16 oldu.
- Televizyon karşısında geçirdiğimiz süre yüzde 27 artışla ortalama 7 saat 22 dakika oldu. ‘Corona’dan önce bu süre ortalama 6 saatti.
- 16 Mart – 3 Mayıs arasında haber programlarını izleyenlerin oranı yüzde 193 arttı. 16 Mart – 4 Nisan arasında artış oranı yüzde 215’ti.
- Televizyonlarda bu dönemin popüler kültür konusu nostalji oldu. Aşk-ı Memnu en çok izlenen programlar arasında altıncı, Kemal Sunal’ın Tarzan Rıfkı filmi beşinci oldu.
- İnternetten hobi içeriklerini izleme oranı arttı. Yemek yapma videoları, kendin yap videolarının izlenmesi sadece Türkiye’de değil, dünyada da artış gösterdi.
- Online alışverişteki artış interneti daha az kullanan insanlardan geldi. Yüzde 5 oranında insan, hayatlarında ilk defa online market alışverişi yaptı. Bunların yüzde 80’i kadınlar. Bu kalıcı olacak.
- Bu dönemde edinilen alışkanlıkların çoğu ‘corona’ sonrası döneminde de kalacak.
‘Corona’ günlerinde evde kalanların medya alışkanlıklarındaki değişimi dinlemek için tıklayın: