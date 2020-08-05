Podcast | ‘Çoklu baroyla çoklu hukuka kapı açıldı’

Kısa Dalga Podcast’ten Beril Eski, baroların karşı çıkmasına rağmen yürürlüğe giren çoklu baro sistemini Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Türkiye Direktörü Emma Sinclair Webb’in yanı sıra eski Bursa Barosu başkanı Ekrem Demiröz ile konuştu.

Fotoğraf: AA

Çoklu baro sistemine geçişte hükümetin yanında saf tutan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun seçilmesinde önemli bir rolü olan eski TBB Yönetim Kurulu üyesi ve eski Bursa Barosu başkanı Ekrem Demiröz, Feyzioğlu’na sert sözlerle yüklendi.

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2012-2016 dönemlerinde Bursa Barosu başkanlığı yapmış ve Feyzioğlu ekibiyle birlikte bir süre TBB yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Demiröz, şu değerlendirmede bulundu: “Şimdi çoklu baro deyince aklımıza ilk gelen kurumların etkinliğinin yok edilmesi, parçalanması ve bölünmesi. Ama başka boyutlar da var diye düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi, aklımıza gelen, acaba çoklu hukuk için barolardan başlanmış ve açılmış bir kapı olabilir mi bu? İslamcılar şeriat hukukuna inanıyor. O zaman şeri hukukla yargılanmalı. Miras hukuku ona göre olmalı, cezai müeyyideler ona göre olmalı, Hristiyanlarsa o onun inancına göre yargılansın. Şimdi hukuk birliği de yok edilmek isteniyor olabilir bu girişimle. Niyetlerini ben doğrusu böyle okuyorum.”

‘İmanından emin olmayan gürültülü namaz kılar’

“Metin Feyzioğlu gibi galiba sonradan olmanın bir ruh haleti vardır. Hani bir söz vardır, ‘İmanından emin olmayan gürültülü namaz kılar’ diye. Metin Feyzioğlu’nun kullandığı deyimi iktidar kullanmamıştır. Yani bu kadar ‘devrim’ diye nitelemek, bir de üstelik temsilde adaletin yok edilişini de büyük baroların vesayetinin sona erdirilişi diğer değerlendirmeyi ne bir hukukçu ne bir aklıselim insanın değerlendirmesini doğru bulmam. Açıklanabilir bir noktada değil Metin Feyzioğlu artık. Eski dostum, arkadaşım ama artık uzun zaman ne barolar birliği yönetimi ne Metin Feyzioğlu hakkında tek kelime etmedim. Bu noktadan sonra Metin Feyzioğlu artık benim korumam gereken, o duyguları taşıdığım bir insan olmaktan çıktı. Gerçekten üzgünüm. Tabii barolar birliğine verdiği zararlar için de.”

‘Büyük risk’

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ise şöyle konuştu: “Çoklu baro meselesi büyük bir risk içeriyor. En büyük risk de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının son adımı olan baroları bu cenderenin içerisine çekmek. Bunun için zaten bu yasanın çıktığını düşünüyorum, en temel gerekçe buydu. Bu konuda bir direnç gösteren, bu konuda ayak direyen, buna itiraz eden baroları da bu şekilde işlevsiz hale getirerek bu koroya dahil etmek, bu risk halen geçerli.

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İstanbul’da düşünün iki baro var, bir baronun siyah dediğine öteki beyaz diyecek. Bu şekliyle hükümet yeni bir kendi dayanak noktalarını oluşturma konusunda bir güce sahip olacak.”

‘Rahatsız oldular’

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Emma Sinclair Webb de şunlara dikkat çekti: “Barolar, büyükşehirdeki barolar, aslında insan hakları hareketinde önemli rol oynamaya başladı, son iki senedir özellikle. Hükümet için bu çok rahatsız edici bir durumdu. Çünkü şeyi fark ettiler, barodan gelen bir işkence raporu gerçekten sivil toplum kuruluşlarından gelen raporlardan daha etkili, daha inandırıcı ve daha saygı kazanıyor.”

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