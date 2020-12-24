Plazadaki yılbaşı kutlamasına 113 bin lira ceza

Antalya’da özel bir şirkette çalışanlar, Covid-19 tedbirlerine uymadan yılbaşı kutlayınca yüklü miktarda para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesindeki bir plazanın terasına çıkan kalabalık grup, meşale yakarak kutlama yaptı. Sosyal mesafeye uymayan ve içlerinden bazılarının maske takmadığı görülen grubun video sosyal medyada paylaşıldı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plazaya giderek kutlama yapan 36 kişinin ismini belirledi. Kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 113 bin 400 lira para cezası kesildi.