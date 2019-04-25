Plaza Eylem Platformu ‘yılın mobbingcileri’ni seçti: Başta bankalar var

‘Beyaz yakalılar’ın örgütlendiği Plaza Eylem Platformu’nun anketine göre en çok bankalar çalışanlarına mobbing uyguluyor.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Mobbing, işyerinde psikolojik veya sosyal nedenlerle devamlı ya da sistematik şekilde uygulanan psikolojik taciz veya şiddete deniyor.

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Plaza Eylem Platformu’nun ‘Çalışma Acısıyla Mücadele Günleri’ kapsamındaki ‘Yılın Mobbingcisi Seçmeleri’ tamamlandı.

En çok aday finans sektöründen

24 Nisan çarşamba tarihine kadar yayında kalan online soru formuyla iletilen adaylar arasından yapılan değerlendirmeyle yılın mobbingci işletmesi belirlendi.

Online soru formuyla 301 katılımcı, 24 farklı işletmeyi aday gösterdi.

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En çok finans sektöründen kuruluşlar aday gösterilirken en çok aday gösterilen ilk beş işletme bankalar: Yapı Kredi Bankası (yüzde 23), Akbank (yüzde 21), ING Bank (yüzde 11), Denizbank (yüzde 11) ve QNB Finansbank (yüzde 9).

Platformun farklı kriterleri hesaba katarak yaptığı değerlerdirme sonucunda Yapı Kredi Bankası ‘yılın mobbingcisi’ ilan edildi.

Platform yılın mobbingcisini belirlerken, işletmenin kaç defa aday gösterildiğinin yanısıra yarattığı düşünülen toplumsal riskleri de hesaba katıyor.

Sonuçlara ilişkin detaylı sunuma bu bağlantıdan ulaşılabilir.

Sunumda soruşturmanın yöntemi, içeriği ve kapsamıyla ilgili bilgiler dışında soruşturmanın temel hedefi, katılımcıların hangi işletmeleri mobbingle birlikte andığı, soruşturma sonuçlarının kime ne fayda sağlayacağını gibi açıklamalar yer alıyor. Mobbingle ilgili bulgular, sayısal veriler ve sıralamalar aktarılıyor.

Nadide Kısa anısına

‘Çalışma Acısıyla Mücadele Günleri’ kapsamında Nadide Kısa anısına seçmelerden sonra işletme önünde bir anma yapılacak. Etkinlikle mobbing konusunda şirketleri uyarmak ve farkındalığı artırmak hedefleniyor.

Banka çalışanı Nadide Kısa beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti, bankacının arkadaşları beyin kanamasına işyerinde uygulanan psikolojik şiddetin neden olduğunu savunuyor.