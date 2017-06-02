Play-off yarı final serisinde Daçka’yı ‘süpüren’ Fenerbahçe finalde

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş’u 90-74 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 3-0’a getirerek finale yükseldi.
Volkswagen Arena’da oynanan karşılaşmaya 11-0’lık bir seriyle başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği 14-26 önde tamamladı.
İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, devre arasında soyunma odasına 46-35 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe Dairis Bertans ve Zizic’in basketleriyle başlayan Darüşşafaka Doğuş’un farkı tek hanelere indirdiği mücadelede final periyoduna sarı-lacivertlilerin 58-53 üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyrekte farkı bir kez daha çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmadan 16 sayı farkla 90-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 3-0’a getiren Fenerbahçe finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde Anadolu Efes-Beşiktaş Sombo Japan serisinin galibiyle oynayacak.