Bitmeyen maç yapmışlar: Norveç’te sekiz kez uzatılan buz hokeyi maçı 217 dakika 14 saniye sürdü

Play-off maçları oynanan Norveç Buz Hokeyi Ligi’nde Storhamar Dragons-Sparta karşılaşması 217 dakika 14 saniye sürdü.

DHA’nın haberine göre devre aralarıyla birlikte başlama düdüğünden itibaren tam sekiz saat 33 dakika 14 saniye sonra biten maçı Dragons 2-1 kazandı.

Gol atana kadar devam

Karşılıklı ikişer galibiyeti olan iki takım pazar günü saat 18.00’de beşinci kez karşı karşıya geldi. Maçın bir saatlik normal süresi 1-1 berabere bitti. Norveç’te uygulanan play-off kurallarına göre beraberlik halinde taraflardan biri bir gol atıncaya kadar maç devam ediyor.

Karşılaşma yirmişer dakikadan yedi kez uzatılmasına rağmen gol olmadı. Sekizinci uzatmada saatler 02.33’ü gösterirken Joakim Jansen’in attığı golle Dragons maçı 2-1 kazandı ve play-off’ta 3-2 öne geçti. Dört maç kazanan takım tur atlayacak.

Yüyecek ve içecekler tükendi

Toplam on kez ara verilen maçın dokuzuncu arasında salondaki büfelerde yiyecek ve içecekler tükendi. Karşılaşma sonrasında misafirlere ikram edilmesi planlanan yiyecekler de devre aralarında sporculara verildi. 5 bin 526 seyirciyle başlayan maçın sonunda salonda yaklaşık bin seyirci kalmıştı.

Bundan önceki en uzun maç 1936 yılında Amerika’da Stanley Cup finalinde Detroit Red Wings ile Montreal Maroons (2-1) arasında oynanmış ve 176 dakika 30 saniye sürmüştü.