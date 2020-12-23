Plastik poşetlere alternatif olarak karton torba zorunluluğu getirildi

Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

Fotoğraf: Pixabay

AA’nın aktardığına göre, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldı.

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Buna göre, satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da ‘sabit 25 kuruş olarak’ kalacak.

Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece bakanlıkça belirlenen ‘sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması’ zorunluluğu da getirildi.

Sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı düzenlemesine uygun poşetlerin uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz 2021’e kadar geçiş süreci öngörüldü.

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Bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanındı. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklandı.